В Тель-Авиве противники судебной реформы провели новую демонстрацию

По оценкам издания The Times of Israel, в акции приняли участие несколько тысяч человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 августа. /ТАСС/. Группа противников судебной реформы в Израиле организовала в среду вечером новую акцию протеста в Тель-Авиве, передает газета The Times of Israel.

Как сообщает издание, протестующие собрались на бульваре Ротшильда в центре города, откуда, размахивая израильскими флагами и скандируя антиправительственные лозунги, они направились к зданию Окружного суда Тель-Авива, чтобы выразить поддержку работникам судебной системы страны. Затем манифестанты проследовали к комплексу правительственных зданий на востоке города, где оппозиция проводит все свои основные акции протеста, после чего разошлись.

По оценкам The Times of Israel, в акции приняли участие несколько тысяч человек. О каких-либо инцидентах не сообщается.

Массовые протесты в Израиле продолжаются с начала года, когда правительство страны во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху представило план масштабной судебной реформы. Оппозиция сразу же выступила против этого проекта, сочтя, что он подрывает основы демократии в Израиле. Правительство в свою очередь настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной. Попытки правящей коалиции и оппозиции найти компромиссное решение этой проблемы до сих пор не увенчались успехом, несмотря на посреднические усилия президента страны Ицхака Герцога.

24 июля парламент Израиля утвердил первый закон в рамках судебной реформы, ограничивающий полномочия Верховного суда в части отмены решений правительства. Оппозиция голосование бойкотировала. По его итогам организаторы протестов заявили, что будут продолжать демонстрации, пока не добьются отмены реформы.