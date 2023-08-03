На юге Ливана в ходе обстрела лагеря беженцев погиб один палестинец

Еще четверо получили ранения

БЕЙРУТ, 3 августа. /ТАСС/. Боевики экстремистской организации "Джунд аш-Шам" (запрещена в РФ) нарушили в среду соглашение о прекращении огня в лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильва на юге Ливана. Об этом сообщил журналистам в Бейруте секретарь палестинского движения ФАТХ Махер Шубайта.

"Наши позиции в районе Бустан аль-Кудс подверглись обстрелу экстремистов, погиб один человек, еще четверо получили ранения, - сказал он. - Отряды ФАТХ открыли ответный огонь, чтобы защитить мирные кварталы, которые находятся под их контролем".

По словам Шубайты, противник нанес удары с трех сторон, несколько снарядов поразили здание госпиталя "Мусташфа аль-Хукуми", данных о пострадавших нет. "Командование ФАТХ, несмотря на провокацию боевиков, намерено соблюдать достигнутое перемирие", - заявил он.

2 августа командир объединенных вооруженных формирований палестинцев полковник Мунир Микдах объявил о вступлении в силу прекращения огня в лагере Айн аль-Хильва после четырех дней столкновений между ФАТХ и "Джунд аш-Шам". Он отметил, что принято решение вывести вооруженных бойцов из жилых кварталов и провести расследование обстоятельств гибели начальника службы безопасности ФАТХ Абу Ашрафа аль-Армуши, на которого 30 июля было совершено покушение.

По данным медицинских источников, за четыре дня уличных перестрелок в лагере палестинских беженцев погибли 11 человек, еще 60 получили ранения. Свыше 2 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в безопасные районы в Сайде, в окрестностях которой находится Айн аль-Хильва.

Столкновения в этом лагере, где укрываются члены экстремистских группировок, происходили в марте и мае, однако они не были такими ожесточенными. В 2013 году ливанская армия подавила вооруженный мятеж в Сайде, который возглавлял радикальный проповедник шейх Ахмед аль-Асир. Несколько десятков боевиков из числа его сторонников укрылись в Айн аль-Хильве. Всего в Ливане насчитывается 12 палестинских лагерей, которые пользуются внутренней автономией, а общая численность беженцев оценивается в 450 тыс.