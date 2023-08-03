Президент Коста-Рики назвал абсурдом расследование против него по делу о торговле влиянием

Родриго Чавеса обвиняют во вмешательстве в бракоразводный процесс члена совета директоров медиагруппы CR Hoy Леонеля Баруха, передает AFP

ГАВАНА, 3 августа. /ТАСС/. Президент Коста-Рики Родриго Чавес назвал абсурдным начатое в отношении него и нескольких членов правительства расследование по подозрению в торговле влиянием.

"Это абсурд, сейчас не время говорить об этом", - приводит в среду его слова местная газета El Observador. Ранее агентство AFP со ссылкой на данные прокуратуры сообщило, что дело было открыто после жалобы, поданной Леонелем Барухом, который является членом совета директоров медиагруппы CR Hoy. В эфире и на страницах СМИ Чавес неоднократно подвергался критике.

По данным агентства, Барух обвиняет Чавеса и других официальных лиц во вмешательстве в его бракоразводный процесс и спор об опеке над детьми. Бизнесмен утверждает, что власти занимали сторону его бывшей супруги, поскольку она участвовала в создании видеоролика для социальных сетей, который использовало в своих целях руководство страны.

В соответствии с законодательством Коста-Рики торговля влиянием наказывается тюремным заключением на срок от двух до пяти лет.