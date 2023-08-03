Французские ВВС эвакуировали из Нигера почти тысячу человек

В числе эвакуированных 560 французов и множество граждан других стран, сообщил МИД республики

ПАРИЖ, 3 августа. /ТАСС/. Самолеты французских ВВС вывезли из Нигера почти тысячу человек. Об этом сообщил в своем Twitter МИД Франции.

"Четвертый самолет на пути во Францию, - отмечается в сообщении. - Из Нигера эвакуировано 992 человека, в том числе 560 французов и значительное количество граждан других стран".

В свою очередь, глава МИД Франции Катрин Колонна отметила, что также для завершения операции по эвакуации запланировано проведение еще одного, заключительного, пятого рейса, который состоится в ближайшее время.

Эвакуация из страны была добровольной. В общей сложности около 600 французов из 1,2 тыс. состоящих на учете в посольстве изъявили желание покинуть Нигер.

Помимо французских граждан, спецрейсами из Ниамея вылетели также представители других государств, в том числе Бельгии, Германии, Италии, США и Канады.