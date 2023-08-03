В Бразилии заявили, что время конкретики по урегулированию конфликта на Украине не пришло

Пор словам спецпредставителя президента страны по международным вопросам Селсу Аморимы, Бразилия намерена инициировать максимально широкий диалог

БРАЗИЛИА, 3 августа. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Бразилия работает над созданием условий для мирного урегулирования конфликта на Украине, однако время для конкретных предложений еще не пришло, считает спецпредставитель президента страны по международным вопросам Селсу Аморим.

"Бразилия хочет инициировать максимально широкий диалог. Отмечаем растущий интерес к этому", - сказал он в беседе с ТАСС.

Вместе с тем, полагает Аморим, время для однозначных предложений по урегулированию конфликта еще не пришло. "Что касается конкретных предложений, о которых порой нам задают вопросы, выступать с ними следует, когда мы почувствуем, что есть реальные условия для переговоров. Пока мы работаем над созданием благоприятной атмосферы", - пояснил дипломат, уточнив, что у него самого имеется немало предложений на этот счет.

По его мнению, эта тема наверняка войдет в повестку российско-бразильских контактов на полях предстоящего саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа. Аморим также допускает возможность повторных поездок в Москву и Киев для консультаций при наличии соответствующего указания президента. "Ему решать", - резюмировал дипломат.