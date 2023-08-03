Секретная служба США будет участвовать в охране Трампа во время его явки в суд

Бывшему президенту Соединенных Штатов фактически инкриминируется попытка незаконными действиями сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах в ноябре 2020 года

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Секретная служба США будет участвовать в обеспечении безопасности бывшего американского президента Дональда Трампа, когда он явится в среду в Федеральный суд округа Колумбия. Об этом говорится в заявлении официального представителя службы Энтони Гульельми.

По его словам, Секретная служба США "тесно взаимодействует" с полицией Вашингтона, полицией Капитолия, парковой полицией, службой судебных приставов и другими органами для "обеспечения безопасности самого высокого уровня для экс-президента при минимальном нарушении обычной работы суда".

Секретная служба отвечает за охрану первых лиц государства, включая бывших американских лидеров.

Спецпрокурор США Джек Смит во вторник объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа. Республиканцу фактически инкриминируется попытка незаконными действиями сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах ноября 2020 года. Трамп намерен принимать участие в президентских выборах в будущем году. В настоящее время, судя по результатам социологических опросов, у него есть все шансы стать официальным кандидатом на высший государственный пост от Республиканской партии. Президент США Джо Байден собирается на выборах бороться за переизбрание от демократов.

Трамп должен явиться в Федеральный суд округа Колумбия 3 августа в 16:00 (23:00 мск).