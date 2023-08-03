Посол Китая в России заявил о намерении НАТО разрушить мир в Азии

Североатлантический альянс отклонился от целей Устава ООН, считает Чжан Ханьхуэй

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Североатлантический альянс, запутав Европу, теперь хочет разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), действия НАТО вовсе не способствуют делу дружбы. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

"НАТО отклонилась от целей Устава ООН, заключающихся в развитии дружественных отношений между нациями и укреплении всеобщего мира. Несмотря на общий мир и стабильность в АТР, НАТО настаивает на проведении военных учений и развертывании так называемых операций по обеспечению свободы судоходства в регионе, нагнетая напряженность и создавая конфронтацию между лагерями, - отметил глава диппредставительства Китая. - Запутав Европу, НАТО хочет разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. То, что делает НАТО, вовсе не способствует делу дружбы человечества и мира".

О расширении НАТО

Посол убежден, что расширение НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, "совершенно не выдерживает никакой критики с точки зрения международного права". "Это выходит за рамки концепции коллективной самообороны, допустимой Уставом ООН, - пояснил дипломат. - НАТО называет себя объединением коллективной обороны, реализующим право на коллективную самооборону, но продолжает трансграничную экспансию, намереваясь спровоцировать военное противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Угрозы силы против НАТО в регионе и в помине нет, не говоря уже о вооруженном нападении. У НАТО нет каких-либо законных оснований ссылаться на право на коллективную самооборону".

Кроме того, Чжан Ханьхуэй отметил, что подобные действия являются нарушением положений Устава ООН о региональных соглашениях. "В Уставе четко указано, что Совет Безопасности является главным органом, ответственным за поддержание международного мира и безопасности, и что региональные соглашения или органы должны ограничиваться поддержанием мира и безопасности в регионе, а соответствующие действия должны получить разрешения со стороны Совета Безопасности. Расширение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион разрушает самостоятельно установленные рамки своего географического охвата, вмешивается в сферу полномочий Совета Безопасности и нарушает ограничения Устава ООН в отношении региональных соглашений", - добавил он.

О планах альянса

Посол подчеркнул, что в последние годы НАТО "протягивала свои руки все дальше и дальше", пытаясь вмешаться в дела Азиатско-Тихоокеанского региона. "НАТО два года подряд приглашала Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию принять участие в саммите альянса и подписала "индивидуальную программу партнерства" с четырьмя странами, - продолжил он. - В 2024 году НАТО также планирует открыть первый офис связи в Японии. Ее стремление продвинуться на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, вызывает большую настороженность и решительное возражение стран региона".

Дипломат напомнил, что бывший премьер-министр Австралии Пол Китинг написал статью, в которой говорит, что "расширение НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, сродни чуме". "Эта фраза выражает общее беспокойство стран", - резюмировал глава китайского диппредставительства.

Полный текст интервью будет опубликован в 8:30 мск.