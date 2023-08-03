США заявили о намерении добиваться возвращения власти правительству Нигера

Соединенные Штаты стремятся найти мирное решение, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму в телефонном разговоре, что Вашингтон намерен добиваться возвращения власти законному правительству этой африканской страны. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, распространенном в среду.

"Госсекретарь продолжил контакты с президентом Базумом для обсуждения развития событий в Нигере. США по-прежнему привержены восстановлению демократически избранного правительства в соответствии с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки, Африканского союза и международных партнеров", - говорится в документе.

"Мы подчеркиваем, что безопасность президента Базума и его семьи превыше всего. США намерены найти мирное решение, при котором Нигер остается сильным партнером с точки зрения безопасности и развития в регионе", - уточнил Миллер.