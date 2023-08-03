Apple поможет в ликвидации последствий наводнения в Пекине и провинции Хэбэй

Стихия нанесла большой ущерб в западной и северной частях столицы Китая

ТАСС, 3 августа. Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания поможет в устранении последствий наводнений в Пекине и в прилегающей к столице провинции Хэбэй.

"Мы соболезнуем тем, кто пострадал от страшного наводнения в Пекине и окружающей его провинции Хэбэй. Компания Apple пожертвует средства для поддержки усилий по ликвидации последствий на местах", - написал он в китайской социальной сети Weibo.

С 29 июля по 1 августа на Пекин обрушились мощные ливни, аналогов которым не было за последние 140 лет. В отдельных местах проведения метеорологических наблюдений выпало рекордное - более 740 мм - количество осадков. Наводнения нанесли большой ущерб в западной и северной частях города. Погибли 11 человек, еще 27 числятся пропавшими без вести.