Посол Китая в России считает, что НАТО может спровоцировать новую холодную войну

Продвижение альянса в Азиатско-Тихоокеанский регион лишь усилит гонку вооружений, подчеркнул Чжан Ханьхуэй

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Расширение блока НАТО на восток усилит региональную напряженность и может спровоцировать новую холодную войну. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Продвижение НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, лишь усилит региональную напряженность, расширит дефицит доверия, усилит гонку вооружений, отравит атмосферу регионального сотрудничества, спровоцирует конфронтацию между лагерями и даже новую холодную войну", - сказал он.

Посол указал на то, что сегодня "страны взаимозависимы и интегрированы в сообщество единой судьбы". "Открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество являются единственно правильным выбором. Менталитет холодной войны и конфронтация между лагерями давно идут вразрез с требованиями современности", - добавил он.

По словам дипломата, продвижение Североатлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе "не встречает поддержки", международное сообщество оказывает этому сопротивление, "даже среди членов НАТО слышны голоса оппозиции". В этой связи Ханьхуэй напомнил, как "президент Франции Эмманюэль Макрон публично выступил против создания НАТО офиса связи в Японии, подчеркнув, что "устав альянса четко ограничивает географический охват Северной Атлантикой, и Японии там явно нет".

Полный текст интервью будет опубликован в 08:30 мск.