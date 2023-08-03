Yonhap: Сеул может направить своего представителя на консультации по Украине в Джидде

Такой шаг свидетельствует о росте заинтересованности Южной Кореи в урегулировании украинского конфликта, пишет агентство

СЕУЛ, 3 августа. /ТАСС/. Республика Корея рассматривает возможность участия своего представителя в инициированных Западом и Киевом консультациях по Украине, которые, как ожидается, пройдут в Саудовской Аравии на этой неделе. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что Сеул может направить в Джидду представителя управления национальной безопасности президентской администрации. Такой шаг, как пишет агентство, свидетельствует о возрастающей заинтересованности Южной Кореи в урегулировании украинского конфликта.

В середине июля южнокорейский лидер Юн Сок Ёль посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам визита Сеул подготовил несколько пакетов помощи Украине.

29 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия планирует провести 5-6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине. По сведениям издания, на встречу прибудут крупные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать представители государств, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в датской столице.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей по Украине, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.