Канада призвала своих граждан избегать поездок в Нигер

Канадский МИД сообщил о повышении уровня угрозы

ОТТАВА, 3 августа. /ТАСС/. Канадские власти рекомендовали гражданам избегать поездок в Нигер и продумать планы на случай необходимости покинуть страну. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте канадского МИД.

"Избегайте любых поездок в Нигер в связи с сохраняющейся политической нестабильностью и рисками терроризма и похищения", - указывается на сайте внешнеполитического ведомства.

Публикация в учетной записи канадского МИД в социальной сети X гласит, что власти "повысили уровень угрозы". "Если вы находитесь в Ниамее, продумайте запасной план, как покинуть страну", - отметили в ведомстве.