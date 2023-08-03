Секретарь СНБО Украины заявил об отсутствии графика контрнаступления ВСУ

Алексей Данилов также указал, что боевые действия "сложные, тяжелые и зависят от многих факторов"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у украинских военных отсутствует график контрнаступления, и никто, кроме Киева, не вправе его устанавливать.

"Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых. Во-вторых, никакого графика нет", - цитирует Данилова украинское агентство ТСН.

По его словам, те, кто ведет разговоры о сроках, не понимают, что такое боевые действия. "Так случилось, что была перегрета ситуация в отношении событий, происходящих на фронте", - подчеркнул он. Данилов также указал, что боевые действия "сложные, тяжелые и зависят от многих факторов".

Обычно украинские власти пытаются приводить различные причины, чтобы объяснить отсутствие прогресса в наступлении, которого от Киева ждет Запад. Так, министр обороны Алексей Резников в интервью телеканалу CNN признал, что контрнаступление отстает от графика, а мотивировал это нехваткой боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Представитель воздушных сил Юрий Игнат отмечал превосходство российских войск в радиоэлектронной борьбе, считая его одной из причин, по которой буксует контрнаступление.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 23 июля на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге он заявил о провале контрнаступления Киева.