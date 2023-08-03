Посол Китая в России: Пекин советует Токио не поддерживать расширение НАТО

Чжан Ханьхуэй отметил, что "не стоит, не считаясь с мнением других стран, единолично подрывать общую обстановку мира и стабильности в регионе"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пекин советует Токио не поддерживать расширение Североатлантического альянса. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Мы также советуем Японии и другим странам в полной мере усвоить уроки истории: не стоит, не считаясь с мнением других стран, единолично подрывать общую обстановку мира и стабильности в регионе, не надо становиться проводником расширения НАТО на восток. Как говорится, "пусти волка в овчарню, он всех овечек зубами переберет", - отметил глава диппредставительства Китая.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что негативные сценарии, которые США и НАТО срежиссировали в других частях мира, не должны быть привнесены в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Он подчеркнул, что Россия целенаправленно работает "на укрепление созданной вокруг АСЕАН архитектуры обеспечения стабильности и сотрудничества в АТР".