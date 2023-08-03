Ирландия работает с ЕС и НАТО по защите подводной инфраструктуры, но сохраняет нейтралитет

По данным газеты Financial Times, Ирландия уже участвует в программе Постоянного структурного сотрудничества

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Ирландия работает со странами ЕС и НАТО по защите критической подводной инфраструктуры, но будет и дальше придерживаться политики нейтралитета. Об этом заявил премьер-министр республики Лео Варадкар в интервью газете Financial Times.

"Одна из них [областей сотрудничества с партнерами по ЕС, США и Великобританией] касается того, чтобы убедиться в том, что [трубопроводы и коммуникационные подводные кабели] становятся более безопасными, чтобы на них труднее было провести диверсию <...>, чтобы мы могли отреагировать на угрозу, если она возникнет", - заявил Варадкар. По данным газеты, Ирландия уже участвует в программе Постоянного структурного сотрудничества (PESCO), список новых проектов которой включает разработку систем защиты критической подводной инфраструктуры.

При этом премьер-министр подчеркнул, что Ирландия не будет вступать в НАТО и будет продолжать следовать политике нейтралитета.

Как отмечает издание, комментарии Варадкара прозвучали на фоне дебатов, стоит ли стране изменить политику нейтралитета после начала конфликта на Украине и решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО. Премьер отметил, что Ирландия "никогда не станет значительной военной державой, никогда не станет огромным активом для НАТО в случае присоединения" к альянсу.

Ранее президент Ирландии Майкл Хиггинс подверг жесткой критике решение правительства провести консультативный форум по теме необходимости сохранения многолетней традиции нейтралитета. По его словам, Ирландия "играет с огнем" и "хоронит себя в повестке дня других людей". Президент Ирландии, который является верховным главнокомандующим вооруженными силами республики, выразил опасения, что нынешняя внешняя политика страны дрейфует в опасном направлении.