На границе США с Мексикой останутся 400 американских военных для помощи погранслужбам

Как сообщил телеканал Fox News, США выводят 1,1 тыс. военнослужащих, которых ранее администрация перебросила на границу на 90 дней в свете ожидаемого притока мигрантов

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Власти США отзывают большую часть военнослужащих на границе с Мексикой после истечения 90-дневного периода, для помощи пограничным службам там останутся только 400 военных. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона.

По его данным, США выводят 1,1 тыс. военнослужащих, которых ранее администрация перебросила на границу с Мексикой на 90 дней в свете ожидаемого притока мигрантов. При этом 400 человек продолжат оказывать помощь пограничным службам еще до 31 августа.

Как отмечает телеканал, ряд чиновников опасаются, что за таким решением вновь последует рост числа нелегальных беженцев, сейчас на границе могут находиться около 100 тыс. мигрантов.

Ранее вашингтонская администрация перебросила на границу с Мексикой 1,5 тыс. военнослужащих после смягчения ряда ограничений при ее пересечении. По данным газеты The Washington Post, рекордное число мигрантов из латиноамериканских стран пытались пересечь американскую границу из-за окончания действия режима чрезвычайной ситуации, введенного во время пандемии коронавируса. В некоторые периоды количество незаконных пересечений границы ежедневно превышало 10 тыс.

Президент США Джо Байден 11 апреля утвердил отмену режима чрезвычайной ситуации, введенного в стране в марте 2020 года. Режим позволял администрации задействовать дополнительные ресурсы в борьбе с распространением коронавируса, в том числе без согласования с Конгрессом. Действие положения о ЧС в сфере здравоохранения неоднократно продлевалось, в последний раз - до 11 апреля текущего года.