В ECOWAS считают, что восстановить правление прежних властей Нигера будет трудно

Комиссар по вопросам мира и безопасности организации Абдель-Фатау Мусах ранее заявил, что военное вмешательство в ситуацию в республике с целью восстановить конституционный порядок является последним из возможных средств

ПРЕТОРИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Восстановить правление прежних властей в Нигере будет трудно, для этого есть нексколько препятствий. Такое мнение выразил глава Минобороны Нигерии и комиссар Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) Кристофер Муса.

"Восстановление демократического правления в Нигере будет сопряжено с препятствиями и трудностями", - приводит агентство Reuters его слова, сказанные на открытии экстренной встречи начальников штабов и высокопоставленных военных организаций по Нигеру в столице Нигерии Абудже.

Ранее комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель-Фатау Мусах заявил, что военное вмешательство в ситуацию с военным мятежом в Нигере с целью восстановить конституционный порядок является последним из возможных средств.

По итогам чрезвычайного саммита ECOWAS, который состоялся 30 июля в нигерийской столице Абудже, было заявлено, что "[Мохамед] Базум остается законным и избранным президентом Нигера и главой государства". Саммит осудил попытку государственного переворота в Нигере и незаконное удержание президента Базума, членов его семьи и правительства. ECOWAS потребовало немедленного освобождения и восстановления Базума как президента и главы государства, полного восстановления конституционного порядка.