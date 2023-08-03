Британия объявила о сокращении численности посольства в Нигере

Это связано с ситуацией с безопасностью, вызванной острым политическим кризисом в стране

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Великобритания сокращает численность своего посольства в Нигере из-за сложной ситуации с безопасностью, вызванной острым политическим кризисом в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Соединенного Королевства.

"Из-за ситуации с безопасностью посольство Великобритании в Ниамее временно сокращает численность своего персонала", - отмечается в рекомендации для путешественников Форин оффиса. В ведомстве обращают внимание на отсутствие коммерческих рейсов в эту западноафриканскую страну, подчеркивая, что ситуация "остается нестабильной".

Как сообщил 2 августа глава МИД королевства Джеймс Клеверли, первая группа британских граждан безопасно покинула Нигер. Однако он не уточнил, о каком количестве людей идет речь или сколько всего британцев могут находиться в Нигере.