ВВС Греции получили десятый истребитель F-16, модернизированный до уровня Viper

К 2027 году 84 самолета ВВС страны будут модернизированы до этой конфигурации, сообщила газета "Катимерини"

АФИНЫ, 3 августа. /ТАСС/. ВВС Греции получили десятый американский многофункциональный истребитель F-16 четвертого поколения, модернизированный до уровня Viper. Об этом сообщает газета "Катимерини".

По ее словам, информация о поставке десятого F-16 в конфигурации Viper для ВВС поступила от американской компании Lockheed Martin и греческой Hellenic Aviation Industry. К 2027 году 84 самолета ВВС Греции будут модернизированы до конфигурации Viper, которая обеспечивает "новые и улучшенные возможности безопасности, позволяя летчикам успешно противостоять возникающим угрозам в регионе и поддерживать миссии союзников по всему миру".

Работа над модернизацией истребителей ведется в компании Hellenic Aviation Industry под руководством групп специалистов Lockheed Martin, находящихся как в Греции, так и в США. Благодаря программам промышленного сотрудничества, охватывающим более двух десятилетий в рамках программ по модернизации в Греции F-16, Lockheed Martin принесет более 1 млрд долларов экономической выгоды греческой оборонной промышленности и самой греческой компании к моменту завершения текущей программы модернизации F-16, отмечает издание.

Сотрудничество Греции с США по программе самолетов F-16 началось в 1989 году. Тогда ВВС закупили первые 40 самолетов F-16 Block 30. В 1997 году последовала поставка 40 самолетов F-16 Block 50, а в 2003 году были приобретены еще 60 самолетов F-16 Block 52+. Последняя поставка самолетов F-16 была произведена в 2009 году, когда Греция получила 30 наиболее современных на тот момент F-16 Block 52+ Advanced. Программа модернизации F-16 до уровня Viper началась в 2020 году. Программа рассчитана на модернизацию 84 самолетов F-16 Block 52+ и 52+ Advanced до версии Viper.