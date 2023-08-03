Спикер нижней палаты парламента Таиланда перенес выборы нового премьера страны

Ван Мухамад Нор Матха при этом не назвал дату, когда пройдут выборы нового главы правительства

БАНГКОК, 3 августа. /ТАСС/. Председатель Палаты представителей Национальной ассамблеи (парламент) Таиланда Ван Мухамад Нор Матха перенес запланированное на 4 августа голосование по кандидатуре нового премьер-министра. Об этом сообщил портал Thai Enquirer.

Спикер нижней палаты парламента при этом не назвал дату, когда пройдут выборы нового главы правительства. Как ожидается, заседание парламента 4 августа будет посвящено обсуждению поправки, инициированной партией "Движение вперед", которая предусматривает лишение Сената права участия в голосовании по вопросу определения нового премьера.

Управление омбудсмена Таиланда ранее обратилось в Конституционный суд (КС) с ходатайством о вынесении формального постановления об отклонении кандидатуры лидера партии "Движение вперед" Питы Лимчароенрата на пост премьера. Это связано с поступлением многочисленных жалоб от общественности и членов парламента после того, как на совместном заседании обеих палат 750-местной Национальной ассамблеи 19 июля было отклонено повторное выдвижение кандидатуры Лимчароенрата на пост главы правительства. КС Таиланда в итоге отложил на 16 августа вынесение решения по петиции о повторном выдвижении Лимчароенрата. Таким образом, новый премьер будет определен не ранее этой даты.

Партия "Движение вперед" по итогам прошедших 14 мая парламентских выборов получила 151 депутатское кресло в 500-местной нижней палате. Другой представитель оппозиции в лице партии "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") смог провести в парламент 141 депутата. После неудачной попытки партии Лимчароенрата сформировать правительство "Пхыа Тхаи" официально выдвинула кандидатом в премьер-министры Среттха Тхависина. Она также возглавила процесс создания новой правительственной коалиции уже без участия партии "Движение вперед".