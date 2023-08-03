Пашинян заявил, что Азербайджан препятствует транспортировке помощи для Нагорного Карабаха

На границе находится 361 тонна гуманитарной помощи, уточнил премьер Армении

ЕРЕВАН, 3 августа. /ТАСС/. Гуманитарная помощь, предназначенная для Нагорного Карабаха, продолжает оставаться на границе, поскольку Азербайджан препятствует ее транспортировке. Об этом на заседании правительства заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

"361 тонна гуманитарной помощи, отправленной в Нагорный Карабах, по-прежнему находится в Корнидзоре, на въезде в Лачинский коридор, поскольку Азербайджан, грубо нарушив 6-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, незаконно блокирует ввоз этих гуманитарных грузов в Нагорный Карабах", - заявил он.

По словам главы армянского кабмина, предложение Армении Азербайджану о зеркальном отводе войск от границы остается в силе.

"Создается впечатление, что план Азербайджана состоит в том, чтобы подписать мирный договор с положениями, оставляющими место для оспаривания установленной Алма-Атинской декларацией (от 1991 года - прим. ТАСС) границы между Арменией и Азербайджаном, а затем в процессе демаркации и делимитации предъявить территориальные претензии Армении. Если границы между Арменией и Азербайджаном не определены, то вопрос каких территорий поднимает Азербайджан на разных участках границы? Если такой вопрос ставится, то границы решены, а наше предложение о зеркальном отводе войск от этих границ остается в силе", - сказал он.

Пашинян также добавил, что, "несмотря на все сложности, есть реальная возможность установить долгосрочный, стабильный и прочный мир в регионе". "Призываю Азербайджан воздержаться от шагов, направленных на снижение такой возможности, таких как, например, постоянное торпедирование диалога Баку - Степанакерт в рамках международных механизмов, незаконное блокирование Лачинского коридора и похищение жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна", - отметил он.

Премьер Армении также прокомментировал интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалу Euronews. "После сделанного в интервью Euronews президентом Азербайджана заявления о том, что Лачинский коридор не перекрыт, необходимо выслушать объяснение российских миротворческих сил. Почему не обеспечивают поступление гуманитарной помощи, направленной правительством Республики Армения в Нагорный Карабах, если Азербайджан настаивает на том, что не блокировал Лачинский коридор?" - сказал Пашинян.