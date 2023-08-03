Посол Нигера в США заявил о начале действия санкций, введенных соседями страны

Мамаду Киари Лиман-Тингири отметил, что мятежники готовы начать переговоры с региональными лидерами о политической ситуации

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Экономические и торговые санкции, введенные африканскими странами в отношении Нигера, начали действовать, поскольку мятежники готовы начать переговоры с региональными лидерами о политической ситуации. Об этом заявил посол Нигера в США Мамаду Киари Лиман-Тингири.

"Санкции начали оказывать эффект на Ниамей", - заявил посол в интервью Bloomberg TV. "Военная хунта, которая начала эту попытку мятежа, образумится и вернет власть, чтобы избавить наш народ от лишних страданий", - сказал он.

По словам Лиман-Тингири, мятеж несет угрозу дестабилизации региона Сахель в западной Африке, а также странам африканского побережья, таким как Кот-д'Ивуар и Того, где, по его мнению, "наблюдается рост активности джихадистов".

Решение о введении экономических и торговых санкций против Нигера было принято на саммите ECOWAS, который состоялся 30 июля в столице Нигерии Абудже. В частности, Нигерия прекратила поставки электроэнергии в республику 1 августа. В крупнейших городах Нигера, включая столицу, потребителям отключают электричество на 19 часов в сутки, передает медиагруппа Би-би-си. Саммит осудил попытку государственного переворота в Нигере и незаконное удержание президента Мохамеда Базума, членов его семьи и правительства. ECOWAS потребовало немедленного освобождения и восстановления Базума на посту президента и главы государства, полного восстановления конституционного порядка.