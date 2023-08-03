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Попытка госпереворота в Нигере

Посол Нигера в США сообщил о беседе свергнутого президента страны с Байденом и Макроном

По словам Мамаду Киари Лиман-Тингири, Мохамед Базум обсудил обстановку в стране с лидерами Соединенных Штатов и Франции

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум обсудил обстановку в стране с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщил посол Нигера в США Мамаду Киари Лиман-Тингири.

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По его словам, "Базум поговорил о ситуации в стране с главами нескольких государств, в том числе с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном". Посол также сообщил, что Базум, который не появлялся на публике с 26 июля, чувствует себя нормально. "Физически он в порядке, а психологически он очень силен", - сказал Лиман-Тингири в интервью Bloomberg TV.

В Госдепе заявляли, что Вашингтон намерен добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны. 

Теги:
НигерСШАФранцияБайден, ДжоМакрон, ЭмманюэльБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
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