Посол Нигера в США сообщил о беседе свергнутого президента страны с Байденом и Макроном

По словам Мамаду Киари Лиман-Тингири, Мохамед Базум обсудил обстановку в стране с лидерами Соединенных Штатов и Франции

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум обсудил обстановку в стране с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщил посол Нигера в США Мамаду Киари Лиман-Тингири.

По его словам, "Базум поговорил о ситуации в стране с главами нескольких государств, в том числе с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном". Посол также сообщил, что Базум, который не появлялся на публике с 26 июля, чувствует себя нормально. "Физически он в порядке, а психологически он очень силен", - сказал Лиман-Тингири в интервью Bloomberg TV.

В Госдепе заявляли, что Вашингтон намерен добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны.