По ее словам, альянс ведет "заказную войну", желая "ослабить Россию"

РИМ, 3 августа. /ТАСС/. Американская актриса, обладательница премии "Оскар" Сьюзан Сарандон считает НАТО виновной в конфликте на Украине. Как она сказала в опубликованном в газете Il Messaggero интервью, альянс ведет "заказную войну", желая "ослабить Россию".

"Подчеркиваю, что я пацифистка, но НАТО вышла из-под контроля, хотя должна была бы начать дипломатические переговоры", - отметила актриса. По ее словам, альянс "желает ослабить Россию из-за ее отношений с Китаем", который пугает американцев. Актриса, которая в свое время выступала против войны во Вьетнаме, убеждена, что только дипломатия может остановить украинский конфликт.

76-летняя Сарандон, на чьем счету около сотни ролей в кино, несколько кинонаград, включая премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Мертвец идет" (Dead Man Walking, 1995), удостоена почетной премии фестиваля Magna Graecia в Катандзаро (обл. Калабрия). Она всегда занимала активную политическую и общественную позицию. В настоящее время она поддерживает забастовку сценаристов и актеров в Голливуде.