3 августа, 07:56

Мирзиёев произвел перестановки в правительстве Узбекистана

Согласно заявлению пресс-секретарь президента страны Шерзода Асадова, на вице-премьера Джамшида Кучкарова также возложили обязанности министра экономики и финансов республики

ТАШКЕНТ, 3 августа. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ и постановление, в соответствии с которыми на вице-премьера Джамшида Кучкарова также возложены обязанности министра экономики и финансов республики, а Шерзод Кудбиев освобожден от должности министра экономики и финансов и назначен председателем Налогового комитета при кабмине Узбекистана. Об этом сообщил пресс-секретарь Мирзиёева Шерзод Асадов.

"Указом президента Республики Узбекистан Кучкаров Джамшид Анварович утвержден на должность заместителя премьер-министра Республики Узбекистан - министра экономики и финансов Республики Узбекистан", - написал Асадов в Telegram-канале.

"Постановлением президента Республики Узбекистан Кудбиев Шерзод Давлятович назначен на должность председателя Налогового комитета при кабинете министров Республики Узбекистан. В связи с этим он освобожден от должности министра экономики и финансов Республики Узбекистан", - добавил пресс-секретарь президента. 

Теги:
УзбекистанМирзиёев, Шавкат Миромонович
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