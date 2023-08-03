В Совбезе Украины признали причастность СБУ к двум терактам на Крымском мосту

По словам секретаря СНБО страны Алексея Данилова, украинская сторона совершает атаки на многие объекты

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) причастна как к первому теракту на Крымском мосту в 2022 году, так и ко второму, совершенному 17 июля 2023 года. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, украинская сторона совершает атаки на многие объекты. "Это и Крымский мост, про который говорили представители непосредственно нашей службы безопасности, которые принимали участие и в первом, и во втором случае", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Данилов также заявил, что украинские дроны "на отлично" выполняют боевые задачи. Секретарь Совбеза напомнил, что по договоренности с партнерами Киев не может использовать полученное от Запада оружие для ударов по территории РФ. Однако этот запрет не распространяется на оружие украинского производства, утверждает он. Накануне министр обороны страны Алексей Резников сообщил, что дроны собирают на территории Украины в основном из иностранных комплектующих, однако Киев планирует производить свои комплектующие.

Первый теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2022 года - там был подорван грузовик, начиненный взрывчаткой. В результате погибли четыре человека, обрушились два пролета автодорожной части моста, а на железнодорожной загорелись топливные цистерны.