Украинское командование назвало обстановку на юге страны сложной

На Украине ранее сообщали о взрывах на объектах промышленной и портовой инфраструктуры в Одесской области

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвало обстановку в южной части страны стабильно сложной.

"Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно сложной", - говорится в сообщении на странице командования в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

2 августа сообщалось о взрывах на объектах промышленной и портовой инфраструктуры в Одесской области, а также в городе Измаиле в Одесской области, где расположен крупный порт на реке Дунай.

Вооруженные силы России ранее наносили удары возмездия в ответ на атаку Киева по Крымскому мосту. Так, 18 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о нанесении группового удара возмездия высокоточным оружием по объектам в районах Одессы и Николаева, где готовились теракты против РФ с применением безэкипажных катеров. 19 июля он сообщил о нанесении группового удара высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово Воздушных сил Украины, а 20 июля - по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска (украинское название - Черноморск). Кроме того, 21 июля ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по украинским объектам, где готовились теракты против России.