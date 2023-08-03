Правительство Великобритании обновило список угроз национальной безопасности

Он включает 89 пунктов, среди которых "перебои с поставками электроэнергии в Европу", "атаки на подводные телекоммуникационные кабели" и проблемы, связанные с использованием технологий ИИ

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Великобритания определила новый список угроз, с которыми государство может столкнуться в ближайшие годы. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Новый список угроз включает 89 пунктов, среди которых "перебои с поставками электроэнергии в Европу", связанные с конфликтом на Украине, "атаки на подводные телекоммуникационные кабели", а также проблемы, связанные использованием технологий искусственного интеллекта.

Среди наиболее ожидаемых угроз национальной безопасности Соединенного Королевства указаны террористические атаки, сбои в критически важной инфраструктуре финансового сектора, стихийные бедствия, нападение третьей стороны на союзника Великобритании, не входящего в НАТО, покушения на жизнь общественных деятелей. Все эти риски, по оценкам британских властей, имеют высокую вероятность - более 25%.

Как отмечается в документе, наиболее пагубное влияние на британцев может оказать новая пандемия. Аналитики считают, что "последствия пандемии будут сохраняться в течение многих лет". Однако вероятность подобного развития событий определена как относительно низкая - от 5 до 25%.

По данным газеты Financial Times, британское правительство обновило список угроз впервые с 2020 года.

Впервые отчет о рисках был опубликован правительством Британии в 2008 году. В нем угрозы оцениваются на основе трех основных показателей: количество погибших, пострадавших и размер возможных экономических издержек. При этом в новом документе отмечается, что правительство рассекретило больше информации, чем когда-либо прежде.