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Военная операция на Украине

Воевавшего на стороне ВСУ молдавского наемника обвинили в контрабанде наркотиков

В квартире Арслана Сафарматова провели обыск

КИШИНЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Бывший молдавский полицейский Арслан Сафарматов, который воевал наемником на стороне Украины, помещен под домашний арест на 30 суток по подозрению в контрабанде наркотиков, в его квартире проведен обыск. Об этом сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии.

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"Сафарматов проходит обвиняемым по делу о контрабанде наркотиков на 6,7 млн леев (около $400 тыс.)", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры. В нем отмечено, что расследование началось еще в феврале, когда на молдавском таможенном пункте Липкань при проверке прибывшего с территории Украины автомобиля была найдена партия гашиша. Следователи подозревают, что контрабанду наркотиков организовал Сафарматов, сам он свою вину отрицает.

По данным прокуратуры, Сафарматов с 18 апреля по 3 мая 2022 года воевал в Северодонецке в рядах Иностранного легиона, после полученного ранения вернулся в Молдавию. Наемники преследуются по молдавским законам, однако до сих пор к уголовной ответственности привлекали только тех из них, кто воевал на стороне России. Тех, кто оказался на другой стороне, наоборот, героизировали в провластных СМИ. 

Теги:
УкраинаМолдавияВоенная операция на Украине
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