Bloomberg: Индия будет как можно дольше выступать против расширения БРИКС

По информации агентства, страна опасается, что Китай будет использовать увеличение группы в своих целях

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Обозреватель агентства Bloomberg Михир Шарма считает, что Индия будет как можно дольше выступать против принятия новых стран в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) из-за опасений, что Китай будет использовать расширение группы в своих целях.

"Особенно Индия и Бразилия не хотят подписываться под любым пересмотром многосторонних отношений, который может принести пользу Китаю больше, чем любой другой стране. <...> Индия, скорее всего, будет пытаться задержать расширение группы как можно дольше", - считает Шарма. Он также отмечает, что Китай и Индия находятся в неком противостоянии, каждая страна хочет быть лидером в блоках, в которые они входят.

Агентство Bloomberg информировало, что Индия и Бразилия выступают против призыва Китая быстро расширить БРИКС и планируют обсудить возможное расширение на саммите, который пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема расширения БРИКС стоит "высоко в повестке дня", при этом между членами объединения существуют нюансы по поводу его расширения, это будет обсуждаться на предстоящем саммите.

По словам шерпы БРИКС от ЮАР Анил Суклал, около 30 государств проявляют сейчас интерес к вступлению в БРИКС, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. Индийская газета Business Standard со ссылкой на источники сообщила, что на саммите в Йоханнесбурге в БРИКС будут приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.