Замглавы Гагаузии заявил, что власти Молдавии блокируют работу администрации автономии

Виктор Петров отметил, что блокировка осуществляется госканцелярией

КИШИНЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров обвинил власти Молдавии в блокировании всех законодательных инициатив администрации автономии.

"Сегодня все законопроекты Народного собрания [парламента Гагаузии] или инициативы исполкома автономии блокируются правительственным инструментом - госканцелярией. Если бы не такие преграды со стороны центральных властей, то процесс внедрения всех наших проектов был бы намного быстрее", - сказал Петров в видеообращении, размещенном в Telegram-канале. По его словам, это негативно сказывается на работе исполнительной власти Гагаузии, которая считает одной из своих главных задач сделать привлекательным местный рынок труда для молодежи, покидающей сейчас страну в поисках работы за рубежом.

"У нас времени нет на растягивание проектов. Молодежь уезжает за границу, мы ее теряем. В самые короткие сроки будем делать все от нас возможное, чтобы в первую очередь организовывать рабочие места для молодежи, чтобы остановить отток молодых людей. Это для нас сегодня приоритет", - пояснил Петров.

Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. 27 июля она представила состав исполкома автономии, который должен одобрить местный парламент. После ее победы на выборах конфликт региона с центром обострился. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что выборы прошли с нарушениями, в Центризбиркоме Гагаузии прошли обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей.

Действия центральных властей вызвали возмущение общественности автономии - в Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты Народного собрания единогласно поддержали на экстренном заседании решение ЦИК об избрании Гуцул. После этого выборы признала законными Апелляционная палата Комрата. 19 июля прошла инаугурация Гуцул, на которую отказалось приехать высшее руководство Молдавии.