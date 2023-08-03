МИД Италии заявил об отсутствии данных о возможной причастности России к событиям в Нигере

Глава ведомства Антонио Таяни также опроверг предположения о возможной "внешней поддержке" со стороны Парижа военного вмешательства, которым пригрозило Нигеру ECOWAS

РИМ, 3 августа. /ТАСС/. Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что не имеет сведений о причастности РФ к событиям в Нигере.

"У нас нет никаких сведений о причастности РФ к событиям в Нигере на этапе подготовки переворота", - сказал Таяни в интервью газете La Repubblica. Он отметил, что манифестации, на которых появляются фотографии российского президента Владимира Путина, проходят в антифранцузском ключе. Итальянский министр также полагает, что переворот был подготовлен "внутри президентского дворца" и мятежники действовали автономно. "Никто не знал - ни в США, ни во Франции", - добавил он, напомнив также, что в этот момент премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду находился в Риме на саммите ООН по продсистемам.

Таяни также опроверг предположения о возможной "внешней поддержке" со стороны Парижа военного вмешательства, которым пригрозило Нигеру Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS). "Министр иностранных дел Франции [Катрин Колонна] никогда мне не говорила о поддержке военного вмешательства", - сказал он. Ранее итальянский министр исключил европейское военное вмешательство в Нигере, которое бы рассматривалось как "неоколониализм". "Мы выступаем за любые дипломатические попытки урегулирования, поэтому мы оставляет рабочим наше посольство в Ниамее. Необходимо прийти к разрешению мирным путем", - сказал Таяни. Он подчеркнул, что Рим не признает правительство мятежников.

Таяни также сообщил, что около 350 итальянских солдат, находящихся в Нигере в контингенте европейской миссии по подготовке местных военных, остаются на базе. "Пока остаются там, где базированы, как и все остальные западные контингенты. Мы занимаемся подготовкой местных военных, и пока вся деятельность заморожена. Наши военные остаются в казармах на своей базе", - рассказал министр, добавив, что не предвидится и увеличение этого контингента.

Накануне спецбортом ВВС Италии из Ниамея были вывезены 87 человек, как итальянцев, так и иностранных граждан, включая более 20 американцев. Рим избегает называть это эвакуацией. "Не все наши граждане решили уехать", - уточнил Таяни.