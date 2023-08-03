3 августа, 08:56
Попытка госпереворота в Нигере

США в заявлении к годовщине независимости Нигера призвали освободить президента страны

Мохамеда Базума в конце июля отстранили от власти мятежники

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в заявлении, посвященном празднованию дня независимости Нигера, призвал освободить президента страны Мохамеда Базума, который был в конце июля отстранен мятежниками.

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"В этом году, когда Нигер отмечает 63-ю годовщину своей независимости, он столкнулся с серьезным вызовом своей демократии. В этот критический момент Соединенные Штаты поддерживают народ Нигера <...>. Я призываю немедленно освободить президента Базума и его семью", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Ранее посол Нигера в США Мамаду Киари Лиман-Тингири заявил, что Базум обсудил обстановку в стране с лидерами США и Франции Байденом и Эмманюэлем Макроном. Посол также сообщил, что Базум, который не появлялся на публике с 26 июля, чувствует себя нормально. 

Теги:
НигерСШАФранцияБайден, ДжоМакрон, ЭмманюэльБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
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