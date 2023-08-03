Зеленский заявил, что еще 12 стран присоединились к декларации о гарантиях безопасности

Президент Украины отметил, что начало работы над подписанием двусторонних соглашений о таких гарантиях ожидается на текущей неделе

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что еще 12 государств присоединились к инициированной G7 декларации о гарантиях безопасности для Киева, которая призвана обеспечить Украину значительным военным потенциалом. Видео выступления украинского лидера опубликовано в Telegram-канале.

"Гарантии безопасности на пути в НАТО. За вторую половину этого года пакет гарантий безопасности для нашей страны станет полностью конкретным. К совместной декларации с Группой семи присоединились на сегодня еще 12 стран-партнеров", - сказал он, выступая на совещании с главами украинских диппредставительств. По словам Зеленского, этими странами являются Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.

Он добавил, что на текущей неделе Украина рассчитывает начать работу над подписанием и двусторонних соглашений о гарантиях безопасности. По его словам, первой страной, с которой идет работа в этом направлении, станут США.

Перед саммитом НАТО, который состоялся 11-12 июля в Вильнюсе, украинские власти активизировали риторику о желании Киева получить приглашение в альянс и вступить в него по ускоренной процедуре. Однако главы стран блока ограничились утверждением программы многолетней военной помощи Украине, которая должна продолжаться и после завершения текущего конфликта.

Кроме того, G7 на полях саммита приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине, которая, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным. Как он пояснил, оно, по сути, означает, что G7 посягает на безопасность России.

30 июля глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Киев и Вашингтон начнут двусторонние переговоры о гарантиях безопасности. После эту информацию подтвердили в Вашингтоне. Как пояснил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, переговоры начнутся на текущей неделе. По его словам, переговоры по гарантиям безопасности будут проходить в соответствии с обязательствами, принятыми странами G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе.