Экс-президент Молдавии заявил, что власти страны ведут ее к катастрофе

Остается лишь европейская интеграция, разговоры о НАТО и о Румынии, отметил Владимир Воронин

КИШИНЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что глава государства Майя Санду и контролирующая правительство правящая Партия действия и солидарности ведут страну к катастрофе. По его словам, об этом говорят попытки отменить язык и историю, провалы в экономике и массовый отток молодежи из страны.

"Все, что складывалось здесь веками, отметается в сторону, остается лишь европейская интеграция, разговоры о НАТО, а главное - разговоры о Румынии. Дескать, единственный путь вырваться из этого болота - это объединиться с Румынией и как можно скорее", - цитирует издание Noi выступление Воронина на партийном пленуме в городе Калараш.

Он обвинил власти в стремлении "отменить молдавский язык, историю Молдавии", провалах в экономике и социальной сфере.

"Такой хаос, такой беспредел, такая беспомощность тех, кто взял на себя ответственность за страну и ведет ее к катастрофе. Социальные вопросы заморожены, индексация пенсий не соответствует уровню инфляции, а, следовательно, нарушается закон о пенсиях, люди бегут из страны, и это в основном молодежь, происходит депопуляция страны. Вскоре мы окажемся перед нонсенсом: страна есть, а населения нет. Работать в стране некому и работы нет. Образовательная система разрушена, медицина коррумпирована, судебная система прогнила. Это уже реальность", - подчеркнул экс-президент.

Летом 2022 года в Молдавии начались массовые протесты, демонстранты требуют отставки президента, правительства и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Уровень инфляции в стране в 2022 году превысил 30%, тарифы на газ за два года выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза, резко подскочили цены на продовольствие, услуги и другие товары.

Со своей стороны Санду обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота, а Конституционный суд по запросу правительства запретил оппозиционную партию "Шор", были закрыты телеканалы оппозиции, против ее лидеров возбуждены уголовные дела.