У депутата Рады Дубинского проводят обыск

Следствие утверждает, что депутат уехал "за пределы государства под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Госбюро расследований проводят обыск у одного из депутатов Верховной рады по факту проверки обстоятельств и законности его выезда за границу в период военного положения. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram-канале.

СБУ не называет имя депутата. Однако украинские СМИ сообщают, что обыски проводятся у ранее исключенного из фракции "Слуги народа" Александра Дубинского.

Следствие утверждает, что депутат уехал "за пределы государства под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение". "При этом отец нардепа уезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно - без фактического сопровождения парламентария", - отмечается в сообщении.

Кроме того, ведется расследование фактов подписания депутатом официальных документов во время его пребывания за пределами Украины, что может свидетельствовать об их подлоге.

Возбуждено уголовное дело по статье о служебном подлоге и несанкционированных действиях с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенных лицом, имеющим право доступа к ней по предварительному сговору группой лиц. Наказание по этим статьям УК предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.