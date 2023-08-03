Politico: лидеры страны обсудят Украину в сентябре на полях ГА ООН или саммита G20

По информации газеты, также ведется обсуждение организации более структурированного саммита по урегулированию украинской ситуации

БРЮССЕЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Встреча по Украине на уровне глав государств может состояться в сентябре на полях Генассамблеи ООН или саммита G20 в Индии. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник.

По его словам, также ведется обсуждение организации более структурированного саммита по урегулированию ситуации на Украине позднее в этом году, однако конкретные даты и состав участников не называются.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, прибудет в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), которая стартует 19 сентября. Ожидается, что он будет продвигать в стенах всемирной организации свой "мирный план" и примет участие в нескольких встречах на полях ГА ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.