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Попытка госпереворота в Нигере

Мятежники в Нигере начали формировать госструктуры

Новым главой администрации назначили ученого Суманаа Бубакара

ПРЕТОРИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Ученый Сумана Бубакар назначен новым главой администрации возглавляющего захвативших власть в Нигере мятежников генерала Абдурахамана Тчиани. Это следует из опубликованного декрета принявшего на себя власть главы Национального совета спасения родины.

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"Профессор Сумана Бубакар, ученый-исследователь, назначается министром - руководителем администрации председателя Национального совета спасения родины", - говорится в указе.

Как сообщает агентство ANP, таким образом руководство мятежников начинает формировать органы управления страной. Группой одновременно опубликованных декретов также назначаются генеральный секретарь правительства в ранге министра (пост занял Махамане Руфаи Лауали) и губернаторы всех восьми провинций Нигера.

Находящийся в Париже законный премьер-министр Ухумуду Махамаду заявил, что остается "главой правительства президента Мохамеда Базума". В то же время глава МИД в его кабинете Асуми Масуду, который также находится за пределами страны, провозгласил себя временным главой правительства. На сайте правительства Нигера руководителем структуры по-прежнему числится Махамаду. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
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