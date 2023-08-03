Швеция примет участие в консультациях по Украине в Саудовской Аравии

Встреча состоится 5-6 августа

СТОКГОЛЬМ, 3 августа. /ТАСС/. Швеция направит своих представителей на инициированные Западом и Киевом консультации по Украине, которые, как ожидается, пройдут в Саудовской Аравии на этой неделе. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба МИД королевства.

"Представители правительства Швеции примут участие в мирных переговорах", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

29 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия планирует провести 5-6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине. По сведениям издания, на встречу прибудут крупные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать представители государств, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в датской столице.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей по Украине, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.