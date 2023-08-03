Президент Литвы не исключил полного закрытия границы с Белоруссией из-за ЧВК "Вагнер"

Как считает Гитанас Науседа, это должно происходить в координации с Польшей и Латвией

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа не исключил полного закрытия границы с Белоруссией из-за присутствия там частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

"Мы должны не только говорить о мерах на национальном уровне, но и обсуждать алгоритмы того, что делать, если ситуация осложнится еще больше, включая закрытие границы с Белоруссией. Но это должно происходить в координации между Польшей, Литвой и Латвией", - сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким после совместного посещения Сувалкского танкового полка.

Ранее о возможности полной изоляции Белоруссии заявляла и польская сторона. По словам Моравецкого, в настоящее время на территории Белоруссии могут находиться 4 тыс. членов ЧВК "Вагнер" или "немного больше".

Как утверждают в Варшаве и Вильнюсе, ЧВК "Вагнер" могут использовать для провокаций против Польши и стран Балтии, а также всего восточного фланга НАТО или же для усиления миграционного кризиса. Моравецкий предположил, что вагнеровцы "могут переодеваться [и выдавать себя за] нелегальных мигрантов, чтобы проникать на территорию Польши и других стран НАТО и организовывать там диверсии". "Поэтому мы перемещаем наши войска на восток страны, чтобы усилить восточный фланг НАТО и ЕС", - указал он.