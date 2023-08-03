3 августа, 09:45

Минобороны США и Нацгвардия Казахстана провели обучающий курс по ядерной безопасности

Обучающий квалификационный курс организовали в Усть-Каменогорске

АСТАНА, 3 августа. /ТАСС/. Агентство по уменьшению угрозы безопасности Министерства обороны США совместно с Национальной гвардией Казахстана организовали в Усть-Каменогорске обучающий квалификационный курс по ядерной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба американского посольства в республике.

"Программа глобальной ядерной безопасности, реализуемая Агентством по уменьшению угрозы, совместно с Национальной гвардией Казахстана провели обучающий квалификационный курс по ядерной безопасности с 17 по 25 июля 2023 года в антикризисном учебном центре в городе Усть-Каменогорске. Учебный курс включал разработку и проведение упражнений и учений для оценки компетенций сил охраны ядерной безопасности на уровне подразделений и знаменовал собой важный шаг в намерении Национальной гвардии Казахстана создать дополнительную специализацию в области физической ядерной безопасности среди своего персонала", - говорится в сообщении.

В дипмиссии США пояснили, что курс отражает новый акцент обучения на конкретных подразделениях, отвечающих за ядерную безопасность, включая города Усть-Каменогорск, Алма-Ату и Курчатов.

"Агентство по уменьшению угрозы будет продолжать сотрудничать с Национальной гвардией для создания устойчивой учебной программы по ядерной безопасности, а также штата инструкторов, в частности, в антикризисном учебном центре", - отметили в посольстве. 

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© Информационное агентство ТАСС
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