ВС Нигерии пока не получили приказ о военной операции против Нигера

Руководитель управления информации нигерийского Минобороны Тукур Гусау отметил, что на прошедшем саммите ECOWAS "выработаны несколько вариантов реагирования на этот кризис"

ПРЕТОРИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Нигерии пока не получили приказ о военном вторжении в Нигер. Такое заявление сделал руководитель управления информации Министерства обороны Нигерии бригадный генерал Тукур Гусау.

"Внимание Вооруженных сил Нигерии привлекло сообщение в интернете о том, что они якобы сосредоточивают свои силы для военной акции против Республики Нигер, - цитирует его нигерийская газета Vanguard. - ВС Нигерии еще не получали приказ от соответствующего руководящего органа Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) о начале военной акции".

Генерал Гусау напомнил, что на прошедшем саммите ECOWAS "выработаны несколько вариантов реагирования на этот кризис". "Военный ответ рассматривался как крайняя мера на случай, если другие не смогут привести к восстановлению конституционного порядка. Сейчас Комитет начальников генштабов стран ECOWAS проводит экстренную встречу в Абудже для обсуждения ситуации в Республике Нигер и рассмотрения планов реагирования", - добавил он.