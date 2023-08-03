Папа Римский принял в Лиссабоне участников Всемирного дня католической молодежи с Украины

Понтифик выразил им свою "молитвенную близость" и помолился за их страну

ВАТИКАН, 3 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск принял группу из 15 молодых паломников с Украины, прибывших в Лиссабон для участия во Всемирном дне католической молодежи. Как сообщает агентство ANSA, группа представляла грекокатолическую общину страны.

Понтифик выразил им свою "молитвенную близость" и помолился за их страну. Этот день 86-летнего понтифика полностью посвящен встречам с молодежью, студентами и учащимися религиозных учреждений.

В молодежном съезде участвуют до 1 млн человек. Украинские католики традиционно участвуют во Всемирном дне молодежи, который проводится с 1986 года по инициативе Иоанна Павла II. В Лиссабоне, отмечал портал Vatican News, может находиться и группа россиян из Санкт-Петербурга. Ранее журналисты предполагали, что понтифик мог собрать вместе украинцев с россиянами в знак подтверждения главного посыла Всемирного дня молодежи - стремления к миру.

2 августа Франциск, обращаясь к руководству Португалии и представителям гражданского общества, упрекнул Европу и Запад в целом в утрате "мирных ориентиров" и нехватке мирных инициатив по Украине и урегулированию других конфликтов.

Встречи с отдельными группами верующих изначально не были отмечены в программе апостольского визита Папы Римского.