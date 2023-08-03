На Украине заочно предъявили обвинение зампреду правительства Калининградской области

Сергей Елисеев с июля по ноябрь 2022 года возглавлял правительство Херсонской области

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение первому заместителю председателя правительства Калининградской области Сергею Елисееву из-за его работы в Херсонской области, где он с июля по ноябрь 2022 года возглавлял правительство.

"СБУ предъявила обвинение вице-губернатору Калининградской области России, которого отправили в Херсонскую область. <...> Служба безопасности собрала доказательную базу на гражданина России Сергея Елисеева", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

Уточняется, что обвинения предъявлены по статьям об оправдании действий и о сотрудничестве с РФ.

Елисеев начал работать в Херсонской области еще до официального назначения председателем правительства - он был куратором программ поддержки одного из районов области от региона-шефа - Калининградской области. 5 июля 2022 года Елисеев был направлен в полугодовую командировку в Херсонскую область и вошел в состав новой команды администрации региона. В конце ноября вернулся в Калининградскую область. Награжден орденом Мужества за успешное проведение референдума о вхождении в состав России и за налаживание процесса интеграции Херсонской области.