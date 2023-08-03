В МИД Норвегии не удивились включению страны в список недружественных России государств

Нет никаких оснований утверждать, что норвежская сторона ведет себя недружественно по отношению к РФ, отметила глава дипведомства Анникен Хюитфельт

СТОКГОЛЬМ, 3 августа. /ТАСС/. МИД Норвегии пока не получал официального сообщения о том, что правительство РФ включило Норвегию в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Эта информация, однако, не стала неожиданностью, отмечает телеканал NRK со ссылкой на министра иностранных дел Анникен Хюитфельт.

"Но нет никаких оснований утверждать, что Норвегия ведет себя недружественно по отношению к России", - приводит телеканал слова министра. По ее мнению, нынешняя ситуация связана с конфликтом на Украине.

Кроме того, глава МИД отметила, что обе страны как соседние государства заинтересованы в функционировании дипломатических отношений и каналов для контактов "не в последнюю очередь в трудные времена".

Так как МИД Норвегии не получал официальной информации от российских властей, ведомство пока не дает дальнейших комментариев.

Правительство РФ включило Норвегию в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Соответствующее распоряжение подписано 2 августа. Ранее в список входили семь государств: Греция, Дания, Словакия, Словения, США, Хорватия и Чехия.