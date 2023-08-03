3 августа, 10:27

В МИД Норвегии не удивились включению страны в список недружественных России государств

Нет никаких оснований утверждать, что норвежская сторона ведет себя недружественно по отношению к РФ, отметила глава дипведомства Анникен Хюитфельт

СТОКГОЛЬМ, 3 августа. /ТАСС/. МИД Норвегии пока не получал официального сообщения о том, что правительство РФ включило Норвегию в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Эта информация, однако, не стала неожиданностью, отмечает телеканал NRK со ссылкой на министра иностранных дел Анникен Хюитфельт.

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"Но нет никаких оснований утверждать, что Норвегия ведет себя недружественно по отношению к России", - приводит телеканал слова министра. По ее мнению, нынешняя ситуация связана с конфликтом на Украине.

Кроме того, глава МИД отметила, что обе страны как соседние государства заинтересованы в функционировании дипломатических отношений и каналов для контактов "не в последнюю очередь в трудные времена".

Так как МИД Норвегии не получал официальной информации от российских властей, ведомство пока не дает дальнейших комментариев.

Правительство РФ включило Норвегию в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Соответствующее распоряжение подписано 2 августа. Ранее в список входили семь государств: Греция, Дания, Словакия, Словения, США, Хорватия и Чехия. 

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