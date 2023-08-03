В двух областях Украины снова объявляли воздушную тревогу

Сирены работали в Днепропетровской и Харьковской областях

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Воздушную тревогу вновь объявляли в Днепропетровской и Харьковской областях, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщение о тревоге поступило в 12:50 мск. Сирены также работали на подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

Тревога длилась 40 минут. В течение этого времени сообщений о происшествиях не поступало.

Ранее в четверг тревога уже объявлялась в Днепропетровской и Харьковской областях, она длилась 40 минут.

В новость внесены изменения (13:38 мск) - воздушную тревогу отменили.