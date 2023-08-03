СМИ: большинство опрошенных словаков высказались против оказания военной помощи Украине

По данным JOJ, 51,5% респондентов подтвердили такую позицию

БРАТИСЛАВА, 3 августа. /ТАСС/. Свыше половины граждан Словакии считают, что правительство, которое будет сформировано по итогам предстоящих в республике 30 сентября досрочных парламентских выборов, должно прекратить оказывать военную помощь Украине. Об этом сообщил телеканал JOJ со ссылкой на итоги опроса населения страны, проведенного социологическим агентством АКО.

Против продолжения оказания Словакией военной помощи Украине высказались 51,5% опрошенных. За продление этого вида поддержки Киеву выступают, как следует из итогов опроса, 43,2% словаков. Поддержку Украине выражают, согласно социологам, прежде всего граждане в возрасте от 18 до 33 лет, жители западных регионов республики и избиратели либеральных партий.

Социологическое исследование проводилось с 24 по 28 июля. В нем были задействованы 1 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет, представлявшие все социальные группы Словакии.

Словакия в апреле 2022 года передала в дар Украине зенитно-ракетный комплекс ПВО С-300, а весной 2023 года - выведенные из состава национальных ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29.