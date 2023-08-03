Белоруссия опровергла нарушение границы Польши вертолетами охраны Лукашенко

Депутат Европарламента Влодзимеж Чимошевич заявил, что два вертолета нарушили границу 1 августа

МИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Белорусские вертолеты, в том числе якобы принадлежащие охране президента Белоруссии Александра Лукашенко, не нарушали границу с Польшей. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Бывший глава польского правительства (1996-1997), депутат Европарламента Влодзимеж Чимошевич в эфире радио RMF FM заявил, что два вертолета, которые, по утверждению польской стороны, 1 августа нарушили воздушную границу Польши, принадлежат охране президента Белоруссии.

"Вчера польскому временному поверенному в делах в нашем МИД было максимально подробно все показано и разъяснено по данным объективного контроля. Никакого захода на польскую территорию не было, просто не было такого факта. Поэтому предположения Влодзимежа Чимошевича ни в какой части не соответствуют действительности", - отметил официальный представитель МИД Белоруссии.

1 августа польское правительство заявило, что два белорусских военных вертолета нарушили воздушную границу Польши в районе Беловежи. Министр обороны республики Мариуш Блащак в тот же день распорядился увеличить численность военнослужащих на границе с Белоруссией и усилить ее охрану боевыми вертолетами.

Минобороны Белоруссии назвало обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-8 и Ми-24 ВВС и войск ПВО Белоруссии надуманными. По мнению Минска, они были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.