Источник сообщил, что Моди не поедет на саммит БРИКС

Он отметил, что такое решение приняли после того, как было объявлено о дистанционном участии российского президента Владимира Путина

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не поедет на саммит БРИКС в ЮАР и примет участие в нем в режиме видеоконференции. Об этом ТАСС сообщил правительственный источник.

"Господин Моди не поедет [на саммит БРИКС]. Он будет участвовать в онлайн-формате", - сказал собеседник агентства.

Он уклонился от ответа на вопрос, в связи с чем принято такое решение, но отметил, что "оно принято после того, как было объявлено о дистанционном участии российского президента [Владимира] Путина".

Кроме того, источник указал, что о том, кто будет присутствовать от Нью-Дели в Йоханнесбурге, станет известно ближе к дате саммита БРИКС, но, "скорее всего, это будет [глава индийского МИД Субраманьям] Джайшанкар".

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Российский лидер Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Очно Россию на мероприятии будет представлять глава МИД Сергей Лавров.