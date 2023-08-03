В Южной Корее заявили, что условия для окончания Корейской войны пока не созданы

Обсуждение подобной декларации даже не стоит на повестке дня, отметил министр объединения Ким Ён Хо

СЕУЛ, 3 августа. /ТАСС/. Нынешнее правительство Республики Корея не намерено соглашаться на объявление об официальном завершении Корейской войны (1950-1953) из-за нерешенных проблем. Об этом заявил новый министр объединения Ким Ён Хо.

"С уверенностью могу сказать, что необходимые условия для объявления об окончании войны пока не созданы", - приводит слова министра агентство Yonhap. Не решены пока проблемы "похищенных и заключенных [южнокорейцев], а также военнопленных на территории КНДР", сказал он на встрече с представителями гражданских групп, которые занимаются вопросами находящихся с 2013 года на территории соседнего государства граждан республики. 10 лет назад шесть южнокорейцев, в том числе трое священнослужителей, были задержаны в КНДР по обвинению в совершении преступлений против государства.

Обсуждение подобной декларации даже не стоит на повестке дня, добавил министр. Военные действия завершились в 1953 году после достижения соглашения о прекращении огня, однако мирный договор тогда подписан не был.

Ким Ён Хо вступил в должность 28 июля, пообещав проводить принципиальную межкорейскую политику на фоне ухудшения отношений с КНДР в связи с продолжающимися с его стороны запусками ракет. В июне президент Юн Сок Ёль заявил, что "антигосударственные силы" в Республике Корея "умоляли" о снятии санкций Совета Безопасности ООН с КНДР, но правительство решило продолжить укреплять союз с США.